«Ей нужно поучиться женской солидарности»: Ольга Бузова высказалась о конфликте с Ксенией Собчак

Ольга Бузова в этот вторник, шестого апреля, вновь оказалась в центре всеобщего внимания. Теледива появилась на светской премьере мультипликационного блокбастера «100 % Волк», в озвучивании которого принимала участие.

Во время общения с прессой Ольге Бузовой напомнили истории, произошедшую в минувшие выходные во время церемонии вручения музыкальной премии «Жара», когда та впала в истерику после перепалки с Ксенией Собчак.

«Ей нужно поучиться такому понятию, как женская солидарность, — отметила Ольга Бузова. — А вообще, Ксения Собчак — шикарная женщина».

Теледива также рассказала, как ей работалось над озвучиванием мультфильма «100 % Волк».

«Сложнее всего было озвучивать, когда ты падаешь, спотыкается, целуешься, — поделилась Ольга Бузова. — У меня злой персонаж. Мне в моей роли приходилось ловить собачек, чтобы делать из них изделия. Так что вы услышите меня в новом амплуа».

Сама же Ольга Бузова обожает собак, у нее есть две очаровательные питомицы — Ева и Челси, которых она считает членами своей семьи.

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