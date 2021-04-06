«Я целеустремленная и верная»: Ольга Бузова ответила на обвинения в измене Давиду Манукяну

Ольга Бузова на днях приняла участие в церемонии вручения музыкальной премии «Жара», во время которой Филипп Киркоров невзначай выдал ее тайну. Поп-король намекнул, что не только экс-бойфренд Ольги, Давид Манукян, нашел себе пару, но и Бузова уже тоже не одинока, и дал понять, что новый роман теледива завела раньше, чем завершила старые отношения.

Появившись в этот вторник, шестого апреля, на светской премьере мультипликационного блокбастера «100 % Волк» в киноцентре «Октябрь», Ольга Бузова поспешила опровергнуть подозрения в измене Даве.

«Я Козерог по гороскопу, я целеустремленная и верная», — заявила о себе Ольга.

Кстати, Бузова не просто так отметилась на светской премьере: она озвучила одного из персонажей мультфильма. И, по ее словам, это каторжный труд.

«Озвучивание длилось четыре часа, я кричала, рычала, спотыкалась, — поделилась Ольга Бузова. — Когда изучаешь процесс изнутри, понимаешь, что это каторжный труд. Но для меня нет преград. Даже если у меня ничего не получается, я делаю».

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