«Это отдельный хит»: Хромченко показала куртку с графикой, которая вошла в тренды этой весной

Всевозможные надписи на одежде и аксессуарах в этом сезоне крайне актуальны.

Куртка-косуха вот уже несколько сезонов подряд не покидает модных подиумов, являясь трендом. Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» (Первый канал) заверила, что эта модель – уже классика и никогда не выйдет из моды.

Однако дизайнеры одежды в нынешнем сезоне предложили взглянуть на косуху по-новому. Тренд на графику теперь отразился не только в аксессуарной группе, появляясь на поясах и сумках. Излюбленные модницами куртки теперь тоже щедро украшаются надписями, как в виде печатных шрифтов, так и рукописных. «Это отдельный хит», — заметила стилист.

К слову, в этой же программе озвучили и другой сезонный тренд – моду на зеленый цвет и, в частности, на малахитового-зеленый, а также оттенок зеленой меди.

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