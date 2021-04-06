Модная, сексуальная: Михалкова в неоновом худи на голое тело устроила танцы с домашним питомцем

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала своим поклонникам в личном блоге о командировке в Екатеринбург, куда ее пригласили для работы над роликами. Не обошлось без приключений.

В самый ответственный момент в студии неожиданно пропало электричество, однако организаторы съемочного процесса решили проблему, оперативно купив энергогенератор. В результате видео удалось снять, а вот озвучивать его из-за шума аппарата пришлось отдельно.

Звезда также поделилась кадрами со съемок, не разглашая подробностей и сюжета ролика. На обнародованном видео актриса танцует под хит Анжелики Варум «Зимняя вишня», примерив модное неоново-лимонное худи на голое тело. При этом на руках у звезды в этот момент болтается лохматый и очень терпеливый кот.

«Мы снимали в разных локациях. На одной из них у меня был такой очаровательный партнер», — прокомментировала кадры Юлия.

Отметим, что худи ярких расцветок размера макси в этом сезоне в трендах. Толстовки с капюшоном теперь принято носить не только в спортзал или на природу, но и в рамках городского повседневного стиля. Об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

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