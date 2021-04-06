Как советует Хромченко: Дубцова в платье поддержала тренд на цветочный принт

Наступившая весна сулит перемены в гардеробах модниц. И фэшн-эксперт Эвелина Хромченко подсказывает: вдохновение нужно искать у самой природы. В новом сезоне вершину модного Олимпа завоевал цветочный принт и его вариации. Поэтому при первой же возможности Хромченко показала, какие именно расцветки нужно выбирать в первую очередь.

Певица Ирина Дубцова по совету Хромченко поспешила выгулять трендовое платье в цветочек. Звезда выбрала фасон на запах, дополнив наряд белым ремнем и сапогами. Получился насыщенный яркий образ, соответствующим актуальным модным веяниям.

Кстати, совсем недавно Дубцова избавилась от своего костюма Единорога. Девушка приняла участие в шоу «Маска», дойдя до середины проекта. Но жюри решили рассекретить ее и не удивились, когда она сняла маску.

Смотрите также