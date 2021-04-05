Квест, иммерсивный спектакль, 15 друзей: Дмитрий Шепелев раскрыл детали будущей вечеринки сына Платона

Седьмого апреля сыну покойной певицы Жанны Фриске Платону исполнится восемь лет. Папа мальчика, известный шоумен Дмитрий Шепелев рассказал в Instagram, каким образом планирует отмечать это прекрасное событие. По словам Шепелева, Платон впервые в жизни пригласил на день рождения друзей. Их будет пятнадцать человек!

«В этом году мы сделали ставку на замес квеста и иммерсивного спектакля (актеры разыгрывают сцены и вступают в диалог с детьми). Именинник захотел «чтобы немного страшно». Ну что же, проверим его и его гостей», — поделился Дмитрий Шепелев.

Что касается подарков, то телеведущий подарит сыну то, о чем мальчик мечтает – новый телефон и теннисную ракетку. Правда, Платону и его папе пришлось еще и составлять пожелания к презентам для гостей. Вишлист, по признанию Шепелева, дался нелегко.

«Ждем 7 апреля. Платон уже месяц как ждет. Ну, я его понимаю. Я и сам жду. 8 лет, обалдеть!» — заключил Дмитрий Шепелев.

Напомним, недавно у шоумена родился еще один ребенок, пол которого он и его возлюбленная Екатерина Тулупова пока не раскрывают. Между тем, в Сети подозревают, что у Платона появился младший братик.

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