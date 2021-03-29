«За нас уже все рассказали»: Дмитрий Шепелев заговорил про пол новорожденного наследника

Телеведущий удивлен домыслами о том, что у него якобы родился второй сын.

Таким счастливым шоумена Дмитрия Шепелева его поклонники не видели уже давно. На днях телеведущий вновь стал папой и теперь буквально излучает радость и позитив на фото и видео в Instagram. С лица счастливого дважды отца не сходит улыбка, а все заботы, связанные с появлением в семье новорожденного малыша, ему в удовольствие.

Дмитрий Шепелев даже не сумел разозлиться на информацию, гуляющую в Сети о том, что у него якобы родился второй сын. Ни сам шоумен, ни мама его ребенка Екатерина Тулупова пол новорожденного пока не озвучивали.

«Мы, кстати, никаких заявлений не делали, а за нас уже как будто бы все рассказали. Вы сами как думаете. Ну, кто?» — обратился Дмитрий Шепелев к подписчикам на видео в сторис Instagram.

Молодой отец предложил фанатам высказаться, устроив голосование — за мальчика и за девочку. Означает ли это, что после он рассекретит пол ребенка, большой вопрос.

Стоит отметить, что для Дмитрия Шепелева и его избранницы Екатерины Тулуповой новорожденный малыш стал вторым ребенком. У обоих молодых родителей есть старшие дети.

Дмитрий воспитывает сына Платона от покойной певицы Жанны Фриске, а у Екатерины есть дочка Лада, рожденная в первом браке молодой женщины с успешным бизнесменом. Кстати, старшие брат и сестра неоднозначно отреагировали на появление нового члена семьи.

Смотрите также