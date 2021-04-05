«С переменным успехом, но я держусь»: дочь Анастасии Заворотнюк намекнула на возникшие трудности

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анна Заворотнюк устроила в сторис Instagram интерактив со своей аудиторией, во время которого ответила на вопросы подписчиков.

Разумеется, девушка выбирала из них те, которые не касаются самочувствия ее мамы, актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже два года не появляется на публике. О ее здоровье и состоянии известно крайне мало.

Анна лишь дала понять, что настроение у нее не такое прекрасное, которое бывает у молодых девушек весной.

«С переменным успехом, но я держусь», — написала дочка актрисы в ответ на вопрос о том, какое у нее настроение.

Рассказала Анна Заворотнюк и об отношениях со звездной мамой. Девушка дала понять, что у нее практически никогда не было конфликтов и недопонимания с родительницей.

«Мы лучшие подруги. Были, конечно, ссоры, как и у всех, но мы быстро находили компромисс и понимание», — поделилась Анна Заворотнюк.

Напомним, третьего апреля Анастасия Заворотнюк отметила свое 50-летие в кругу семьи. Звезда получила массу теплых поздравлений от поклонников, а ее родные поблагодарили врачей за спасение жизни актрисы.

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