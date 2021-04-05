Как сложилась судьба Анастасии Заворотнюк
Видео
«Жизнь других» на Сицилии: опасный вулкан Этна и пенсия в тысячу евро в…
Жанна Бадоева
Звездный гость

«С переменным успехом, но я держусь»: дочь Анастасии Заворотнюк намекнула на возникшие трудности

Наследница актрисы пооткровенничала с поклонниками.

«С переменным успехом, но я держусь»: дочь Анастасии Заворотнюк намекнула на возникшие трудности
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анна Заворотнюк устроила в сторис Instagram интерактив со своей аудиторией, во время которого ответила на вопросы подписчиков.

Разумеется, девушка выбирала из них те, которые не касаются самочувствия ее мамы, актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже два года не появляется на публике. О ее здоровье и состоянии известно крайне мало.

Анна лишь дала понять, что настроение у нее не такое прекрасное, которое бывает у молодых девушек весной.

«С переменным успехом, но я держусь», — написала дочка актрисы в ответ на вопрос о том, какое у нее настроение.

Анна Заворотнюк ответила на вопросы подписчиков
Анна Заворотнюк ответила на вопросы подписчиков. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Рассказала Анна Заворотнюк и об отношениях со звездной мамой. Девушка дала понять, что у нее практически никогда не было конфликтов и недопонимания с родительницей.

Анна Заворотнюк рассказала об отношениях с мамой
Анна Заворотнюк рассказала об отношениях с мамой. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

«Мы лучшие подруги. Были, конечно, ссоры, как и у всех, но мы быстро находили компромисс и понимание», — поделилась Анна Заворотнюк.

Напомним, третьего апреля Анастасия Заворотнюк отметила свое 50-летие в кругу семьи. Звезда получила массу теплых поздравлений от поклонников, а ее родные поблагодарили врачей за спасение жизни актрисы.

Смотрите также

Тэги

Анастасия ЗаворотнюкАнна Заворотнюк