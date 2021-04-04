«Совершают настоящие рукотворные чудеса»: семья Заворотнюк поблагодарила врачей за спасение жизни актрисы

Близкие артистки обратились к медикам и поклонникам звезды после ее юбилея.

3 апреля любимая публикой актриса Анастасия Заворотнюк, которая два последних года ведет борьбу с онкологическим заболеванием, отметила свой юбилей. Звезде «Моей прекрасной няни» исполнилось пятьдесят лет.

Поклонники артистки оставили сотни поздравительных комментариев в аккаунте в Instagram, который ведут близкие Анастасии Заворотнюк. В ответ в паблике появился пост со словами благодарности всем, кто в эти сложные месяцы поддерживает актрису. Прежде всего, семья Заворотнюк преисполнена благодарности к врачам, которые дали артистке возможность жить и находиться рядом со своими близкими.

«Мы хотим сказать огромное спасибо людям, которые последние два года совершают настоящие рукотворные чудеса. Алексею Леонидовичу Кривошапкину — он подарил Насте вторую жизнь. И Копосову Павлу Валентиновичу. Низкий поклон», — написали родные Анастасии Заворотнюк.

Семья актрисы поблагодарила ее друзей и коллег – Стаса Михайлова, Никиту Михалкова, Татьяну Навку, Ольгу Прокофьеву, Бориса Смолкина, Оскара Кучеру и других.

«Спасибо всем поклонникам, зрителям за присланные сообщения, аудио, видео! – добавили родные Анастасии Заворотнюк. — А мы верим в чудо и бесконечно рады, что вы верите вместе с нами. Нашими общими молитвами продолжается жизнь».

Напомним, на днях профессор РАН Петр Чумаков высказал свое мнение по поводу возможности полного выздоровления Анастасии Заворотнюк.

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