В полном составе: Александр Жулин поделился редким фото с молодой женой и двумя дочками

Прославленный тренер по фигурному катанию признался, что он очень счастливый человек.

Бывший муж олимпийской чемпионки Татьяны Навки Александр Жулин уже десять лет счастливо женат на фигуристке Наталье Михайловой, которая младше него на двадцать три года. У супругов подрастают две дочери – Екатерина, которой в этом году будет восемь лет, и Елена – малышке третьего апреля исполнился годик.

Александр Жулин довольно редко делится со своей аудиторией в Instagram семейными кадрами. Но вероятно, по случаю недавнего дня рождения дочери Елены, решил сделать исключение. Прославленный тренер по фигурному катанию поделился семейным фото, на котором запечатлен в окружении своих любимых девочек – жены и двух дочерей.

«О том, насколько счастлив человек, можно судить по тому, насколько он спешит домой. Отличной недели, друзья!» — подписал кадр Александр Жулин.

Прекрасный снимок произвел впечатление на подписчиков тренера. Поклонники делают комплименты красивой семье Александра Жулина.

«Здорово! Увидели вас в полном составе! Будьте здоровы и счастливы! А вас, Саша, с победой ваших учеников! Так держать!», «Сашенька Жулин, приятно смотреть на вас, счастья вам, обожаю вас», «Красивая и счастливая семья», — высказываются в Сети.

Напомним, у Александра Жулина три дочери. Старшая наследница спортсмена, его тезка Саша появилась на свет в браке тренера с Татьяной Навкой.

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