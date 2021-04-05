В полном составе: Александр Жулин поделился редким фото с молодой женой и двумя дочками

Бывший муж олимпийской чемпионки Татьяны Навки Александр Жулин уже десять лет счастливо женат на фигуристке Наталье Михайловой, которая младше него на двадцать три года. У супругов подрастают две дочери – Екатерина, которой в этом году будет восемь лет, и Елена – малышке третьего апреля исполнился годик.
Александр Жулин довольно редко делится со своей аудиторией в Instagram семейными кадрами. Но вероятно, по случаю недавнего дня рождения дочери Елены, решил сделать исключение. Прославленный тренер по фигурному катанию поделился семейным фото, на котором запечатлен в окружении своих любимых девочек – жены и двух дочерей.
«О том, насколько счастлив человек, можно судить по тому, насколько он спешит домой. Отличной недели, друзья!» — подписал кадр Александр Жулин.
Прекрасный снимок произвел впечатление на подписчиков тренера. Поклонники делают комплименты красивой семье Александра Жулина.
«Здорово! Увидели вас в полном составе! Будьте здоровы и счастливы! А вас, Саша, с победой ваших учеников! Так держать!», «Сашенька Жулин, приятно смотреть на вас, счастья вам, обожаю вас», «Красивая и счастливая семья», — высказываются в Сети.
Напомним, у Александра Жулина три дочери. Старшая наследница спортсмена, его тезка Саша появилась на свет в браке тренера с Татьяной Навкой.