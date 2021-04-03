«Весна пришла»: Александр Жулин запечатлел молодую красавицу-жену с кружкой кофе

Тренер уже десять лет женат на фигуристке Наталье Михайловой.

Чемпион мира и Европы по фигурному катанию в танцах на льду Александр Жулин в Instagram запечатлел свою молодую красавицу-жену с кружечкой кофе. Наталья Михайлова на фотографии идет по улице и буквально светится от счастья.

«Вот она весна пришла», — подписал кадр знаменитый фигурист.

«Красивая и смелая она у вас», «Изумительная весна», «Сразу видно, что Наташа девушка с очень добрым лицом», «Александр, ваша жена просто неотразима. Желаем счастья вам и вашей семье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Жулин с 2011 года вместе с Натальей Михайловой, которая младше его на 23 года. У пары подрастают две дочери. В 2013 году жена поджарила жену наследницу Екатерину. В прошлом году она родила дочь Елену. Также у Жулина есть дочка Александра от брака с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

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