«Справедливость восторжествовала»: поклонники шоу «Маска» радуются разоблачению Единорога

Шоу «Маска» телеканала НТВ не оставляет равнодушными его поклонников. Телезрители всю неделю с интересом обсуждают детали воскресного выпуска и высказывают свои предположения о том, кто же покинет проект в следующий раз. Между тем, финал шоу «Маска» уже близок, страсти накаляются, номера становятся ярче, интрига все сильнее.

В минувшее воскресенье проект покинула певица Ирина Дубцова. Как оказалось, именно она была в маске Единорога, которого не раз спасали зрители в зале и председатель судейской коллегии Филипп Киркоров, чем провоцировал гневные высказывания в свой адрес. Сейчас же поклонники проекта говорят, что полностью удовлетворены результатами воскресного выпуска шоу, ведь на нем остались только сильнейшие.

«Справедливость восторжествовала! Почему-то уже очень хотелось, чтоб маску Единорожка сняла», «А я разочаровалась. Хотела, чтобы Единорог ушел, но увидела Дубцову и расстроилась», «Смысл держать того, чей голос понятен? То, что Дубцова вчера была, по голосу сразу было понятно», «Дубцову передержали в шоу. Надо было давно с нее снимать маску», — высказываются в Сети.

Напомним, что именно Филипп Киркоров одним из первых догадался, что в маске Единорога автор песен, в том числе и исполненных им, Ирина Дубцова. Филипп Киркоров накануне в эфире «Маски» рассказал, как именно он понял, что Единорог – это Дубцова.

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