«На фоне Рустама я смотрелся бы выигрышно»: Абрикосов раскритиковал внешний вид Солнцева

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Тертишный, который во время участия в проекте получил псевдоним Май Абрикосов, «прошелся» по своему сопернику и экс-коллеге по телестройке Рустаму Солнцеву.

Высказываясь в Instagram на тему возможного совместного ведения ток-шоу на телевидении, Тертишный довольно серьезно задел Солнцева. В частности, прошелся по его внешности.

«На фоне Рустама я смотрелся бы выигрышно, более молодым, свеженьким таким», — считает Роман Тертишный.

Экс-участник «Дома-2» считает, что его визави отказывают в должностях на телевидении только потому, что Рустам идет туда без него, а надо бы – с ним. В конце концов, Роман Тертишный считает, что у него и Солнцева есть много общего.

«Мы оба живем с мамами, нам место на телевидении, мы столько яда накопили за все годы невостребованности», — продолжил Роман Тертишный.

Предаваясь мечтам о телевизионном проекте, Тертишный расписал амплуа – свое и Солнцева. Себе он отводит роль интеллектуала, который будет вести диалоги с героями, а Солнцев в это время должен танцевать где-то на заднем плане.

«Из минусов – ужасный характер Рустама, мстительность, сварливость, но я готов перевоспитать его, будет брать с меня пример и меняться к лучшему, приобретет деловые качества, хватку», — заключил Тертишный.

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