«Хайп, с которым Бузова и рядом не стояла»: Абрикосов высказался о вечеринке Ивлеевой

Экс-участник проекта «Дом-2» Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, свою страницу в Instagram использует, в том числе, и для критики своих более успешных бывших коллег по телестройке.

Чаще всего от Романа-Мая достается Ольге Бузовой – самой яркой экс-участнице реалити-шоу, добившейся невероятной популярности.

На этот раз яд в теледиву Тертишный выплеснул с связи с нашумевшим светским событием в Москве – вечеринкой в честь 30-летия Анастасии Ивлеевой, на которой собрался весь звездный бомонд во главе с Аллой Пугачевой. Недавний праздник по случаю 35-летия Ольги Бузовой выглядит гораздо скромнее. Зная о том, что Ольга и Настя соперничают, Май Абрикосов воспользовался случаем, чтобы уколоть Бузову.

«Алла Борисовна посетила вечеринку в честь дня рождения Насти Ивлеевой. Ее визит вызвал больший фурор, чем само мероприятие, – вот что значит легенда и уровень. Настоящий хайп, с которым Бузова и рядом не стояла», — написал в Instagram Роман Тертишный.

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