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«Твое влияние на меня не подействует»: Киркоров отказался идти на поводу у дочери на «Маске» после разоблачения Солнца

Председатель судейской коллегии проекта дал публичное обещание и принес извинения всем поклонникам Марины Кравец.

«Твое влияние на меня не подействует»: Киркоров отказался идти на поводу у дочери на «Маске» после разоблачения Солнца
Марина Кравец выступала в костюме Солнца в шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ

В это воскресенье, 4 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел восьмой выпуск второго сезона шоу «Маска». В самом начале программы слово взял председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров.

Поп-король объяснил решение, которое принял неделю назад под давлением своей дочери Аллы-Виктории, являющейся большой поклонницей Единорога. Слова Киркорова о том, что проект должно покинуть Солнце только потому, что расстроится наследница звезды, спровоцировали скандал в Сети.

Филипп Бедросович принес извинения и назвал себя подкаблучником своей дочери и «всех женщин, чьи имена начинаются на букву А».

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров извинился за разоблачение Солнца. Фото: кадр передачи

«Сердце разрывалось на части, но я понимал, что если вылети Единорожка, то мне домой лучше не возвращаться, — сказал Филипп Киркоров. — Но это был первый и последний раз. Дорогая дочь, больше твое влияние на меня не подействует. Да простит меня Солнце еще раз!»

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