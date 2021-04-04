«Твое влияние на меня не подействует»: Киркоров отказался идти на поводу у дочери на «Маске» после разоблачения Солнца

В это воскресенье, 4 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел восьмой выпуск второго сезона шоу «Маска». В самом начале программы слово взял председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров.

Поп-король объяснил решение, которое принял неделю назад под давлением своей дочери Аллы-Виктории, являющейся большой поклонницей Единорога. Слова Киркорова о том, что проект должно покинуть Солнце только потому, что расстроится наследница звезды, спровоцировали скандал в Сети.

Филипп Бедросович принес извинения и назвал себя подкаблучником своей дочери и «всех женщин, чьи имена начинаются на букву А».

«Сердце разрывалось на части, но я понимал, что если вылети Единорожка, то мне домой лучше не возвращаться, — сказал Филипп Киркоров. — Но это был первый и последний раз. Дорогая дочь, больше твое влияние на меня не подействует. Да простит меня Солнце еще раз!»

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