«То ли весна»: Топурия в асимметричном бежевом платье и сапогах на тракторной подошве скрыла талию

Кети Топурия пополнила свой звездный гардероб монохромным бежевым платьем асимметричного кроя. Создавалось впечатление, что солистка группы «А-студио» накинула поверх платья-лапши длины мини присборенный на талии тренч миди. Однако эти две вещи составили единый комплект. К трендовому наряду пастельного оттенка певица подобрала сапоги на грубой тракторной подошве — такая обувь в весеннем сезоне на пике популярности.

Не так давно Кети во второй раз стала мамой. Она родила сына Адама от своего возлюбленного бизнесмена Льва Деньгова. У поп-дивы также есть дочка Оливия. Малышка с восторгом отнеслась к появлению братика, с которым она сможет играть. Пока наследница певицы помогает звездной мамочке нянчиться с Адамом.

Примечательно, что примерив такое необычное платье Кети сделала акцент на длине ног, дав понять, что она не располнела во время беременности. А набранные килограммы быстро ушли после родов.

«То ли весна, то ли не весна!» — отметила певица.

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