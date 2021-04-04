Главное — стройность: 39-летняя Водянова в сливочных брюках палаццо прогулялась в Париже

Наталья Водянова в свои 39 лет не только построила карьеру модели во Франции, но и стала многодетной мамой. От британского аристократа Джастина Портмана манекенщица родила троих детей: Лукаса, Неву и Виктора. В отношениях с французским бизнесменом появились еще двое малышей: Максим и Роман. Несмотря на то, что у Водяновой каждый день расписан по минутам она не забывает и о моде. Наталья старается одеваться с иголочки, даже по дому она ходит в стильных и практичных луках.

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На прогулку в Париже модель отправилась в небесно-голубом джемпере и пудровой рубашке, видны были только манжеты и воротничок, изюминкой лука стали сливочные брюки палаццо. Маску Наталья подобрала в тон к сорочке, дополнив аутфит солнезащитными очками в белой круглой оправе и прихватила с собой сумочку-клатч. Еще имиджмейкер-стилист Ольга Линцова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro подметила, что брюки палаццо — это беспроигрышный вариант и ультрамодная вещь в гардеробе каждой девушки, которой хочется выглядеть элегантно и утонченно.

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