Не прогадала: 39-летняя Водянова предстала дома в ультрамодных алых кюлотах

Модный блогер Кира Дихтяр в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорила о том, что такая модель брюк, как кюлоты, окажется на пике популярности в сезоне весна/лето 2021. Одной из тех, кто уже отметился в подобном наряде оказалась модель с русскими корнями Наталья Водянова. 39-летняя мама пятерых детей даже дома старается выглядеть стильно.

Так, в особняке возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно предстала в универсальной кофте на молнии, молодежных кедах с белыми носочками и алых кюлотах с пуговицами вместо лампасов — такой интересный дизайнерский ход.

С мнением модного блогера Киры Дихтяр согласна и имиджмейкер-стилист Ольга Линцова. Ранее эксперт в сфере моды говорила, что кюлоты — это беспроигрышный вариант для представительниц прекрасного пола и ультрамодная деталь любого образа. Что и подтверждает Наталья.

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