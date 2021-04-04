Еще моложе: 71-летняя Алла Пугачева в акцентном мини-платье последовала заветам Коко Шанель

Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что благодаря замужеству Примадонна стала выглядеть моложе. Она не только постройнела, но и сменила гардероб, позабыв про туники и балахоны. Теперь жена шоумена Максима Галкина появляется на светских мероприятиях в юбках миди и мидакси, брюках-дудочках и шифоновых блузках и даже шортах. Излюбленной длиной Аллы Пугачевой все также остается мини.

В своем особняке в подмосковной деревне Грязь певица вместе с мужем Максимом Галкиным позировала на лестнице с кованными перилами. При этом Примадонна облачилась в акцентное мини-платье и плотные капроновые колготки. Образ дополнили блестящие глянцевые туфельки на небольшом каблучке и копна белокурых вьющихся локонов с челкой. А поверх маленького черного платья певица накинула удлиненный жакет. Последовав заветам Коко Шанель.

Примадонна в очередной раз осталась верна себе, не забыв про любимое украшение — серебристую цепочку с массивным кулоном.

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