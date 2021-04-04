Как сложилась судьба Анастасии Заворотнюк
Видео
«Жизнь других» на Сицилии: опасный вулкан Этна и пенсия в тысячу евро в…
Жанна Бадоева
Звездный гость

Хозяйка замка: 71-летняя Пугачева в платье миди с воротничком «Клодин» встречала гостей в деревне Грязь

Примадонна тщательно следит за трендами. И как говорит историк моды Александр Васильев, рядом с мужем выглядит очень молодо.

Хозяйка замка: 71-летняя Пугачева в платье миди с воротничком «Клодин» встречала гостей в деревне Грязь
Алла Пугачева и Марина Юдашкина. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее памятное фото, на котором она запечатлена в компании историка моды Александра Васильева. Зачастую, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале критикует дам элегантного возраста за излишнюю любовь к мини. Однако в случае Примадонны соведущий Эвелины Хромченко не видит ничего предосудительного в том, что жена шоумена Максима Галкина позволяет себе такую молодежную длину. Кроме того, Александр Васильев подметил, что рядом с молодым избранником и сама Примадонна заметно похорошела, она постройнела и стала выглядеть моложе.

Гостей в своем подмосковном особняке в деревне Грязь Алла Пугачева встречала в приталенном платье миди с широким поясом и белым воротничком «Клодин». А эта деталь наряда считается одной из самых модных, как и рукава-буфы. Свой лук певица дополнила туфлями с ремешком, подчеркнув изящные щиколотки.

Певица Алла Пугачева и Александр Васильев
Алла Пугачева в приталенном платье с пышной юбкой и воротничком «Клодин» встречала историка моды в своем особняке. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Сам историк моды, побывав в гостях у Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина признался, что был очарован атмосферой, царящей в их доме. Особенно Александра Васильева порадовали дети Примадонны, по его словам, двойняшки Гарри и Лиза очень воспитанные, любознательные и с особым трепетом относятся к своей маме.

Смотрите также:

Тэги

Алла ПугачеваМаксим ГалкинНовости google