Хозяйка замка: 71-летняя Пугачева в платье миди с воротничком «Клодин» встречала гостей в деревне Грязь

Примадонна тщательно следит за трендами. И как говорит историк моды Александр Васильев, рядом с мужем выглядит очень молодо.

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее памятное фото, на котором она запечатлена в компании историка моды Александра Васильева. Зачастую, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале критикует дам элегантного возраста за излишнюю любовь к мини. Однако в случае Примадонны соведущий Эвелины Хромченко не видит ничего предосудительного в том, что жена шоумена Максима Галкина позволяет себе такую молодежную длину. Кроме того, Александр Васильев подметил, что рядом с молодым избранником и сама Примадонна заметно похорошела, она постройнела и стала выглядеть моложе.

Гостей в своем подмосковном особняке в деревне Грязь Алла Пугачева встречала в приталенном платье миди с широким поясом и белым воротничком «Клодин». А эта деталь наряда считается одной из самых модных, как и рукава-буфы. Свой лук певица дополнила туфлями с ремешком, подчеркнув изящные щиколотки.

Сам историк моды, побывав в гостях у Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина признался, что был очарован атмосферой, царящей в их доме. Особенно Александра Васильева порадовали дети Примадонны, по его словам, двойняшки Гарри и Лиза очень воспитанные, любознательные и с особым трепетом относятся к своей маме.

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