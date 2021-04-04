«Праздник для мамы»: Иосиф Пригожин поделился архивным снимком с родительницей

Муж певицы Валерии — Иосиф Пригожин — разместил в своем аккаунте фотографию из старого семейного альбома. Знаменитость этим снимком поздравил себя с 52-летием и выразил признание любимой матери.

Напомним, недавно продюсер отметил свой день рождения. Пригожин собрал практически всех артистов российского шоу-бизнеса у себя на вечеринке. Среди звездных гостей на торжестве были его жена и певица Валерия, исполнитель Егор Крид, телеведущий и шоумен Гарик Харламов, певец Эмин Агаларов, композитор Игорь Николаев, поп-король Филипп Киркоров и многие другие.

Иосиф выслушал в свой праздник множество поздравлений. Однако самое важное пожелание и воспоминание он оставил себе сам в личном микроблоге. Пригожин отметил, что день рождения — это в первую очередь праздник родителей именинника. Именно поэтому Иосиф поделился фотографией своей мамы, а также поблагодарил ее за возможность наслаждаться каждым мгновением его жизни:

«Рождение ребенка — это праздник для мамы, сейчас, спустя годы, я это особенно ощущаю. Спасибо, моя дорогая, за жизнь!».

Поклонники продюсера остались в восторге от архивного кадра знаменитости:

«Красивая мама!», «С рождением! Здоровья мамочке», «Красавица».

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