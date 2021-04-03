«Танцевали до упаду»: Валерия в платье на запах и пурпурных лодочках повеселилась с мужем

Валерия не перестает удивлять поклонников. Певица не так давно стала бабушкой. У ее сына Арсения Шульгина и невестки Лианы родилась дочка Селин. Артистка с радостью нянчиться с малышкой. Недавно они все вместе отдохнули в Дубае. Также женщина успевает сниматься в шоу «Маска», выступать на сцене и уделять время своему мужу Иосифу Пригожину. 2 апреля продюсер отметил свой день рождения.

Супруги устроили вечеринку в Москве, на которой собрали друзей. В прошлом году все праздники прошли дома в режиме самоизоляции, поэтому теперь они решили наверстать упущенное. Валерия блистала на мероприятии в лимонном платье на запаха с цветочным принтом и пурпурных лодочках. Она даже спела для гостей свои хиты.

Именинник предпочел наряд в молодежном стиле. Футболка с принтом и кеды дополняли брюки с пиджаком. Поздравить Пригожина пришли: Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Игорь Николаев и другие селебрити. Посетила праздник даже дочка артистки Анна Шульгина. Кульминацией вечера стал большой торт со свечками.

«Вчера отметили день рождения Иосифа. Какой же нереальный праздник получился!!!! Вот спонтанно собрались, все в последний момент делали, а получилось так круто, как и не спланируешь. Конечно, все это благодаря нашим классным веселым друзьям. Пели, смеялись, танцевали до упаду и, конечно, вкусно ели. Ни разу за весь вечер не взяла в руки телефон, так что нечего и выложить в Инстаграм, как будто праздника и не было», — рассказала Валерия.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие также оценили весенний наряд певицы. «Класс, вы такая светлая, прямо солнышко», «Кто вам шьет наряды, такие роскошные», «Какие вы красивые! Валерия, у вас очень красивое платье», «Валерия, платье у вас просто. Очень необычное!», «Веселая и теплая атмосфера, молодцы», — прокомментировали пост подписчики.

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