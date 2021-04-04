Из жгучей брюнетки в платиновый блонд: Мерве Болугур изменила внешность с помощью парика

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» очаровала многотысячную армию поклонников своим сильным характером, несгибаемой волей и миловидной внешностью. Мерве Болугур сыграла роль наложницы шехзаде Селима — Нурбану. По сценарию, именно эту девушку хасеки Хюррем султан отправила в гарем сына-наследника в Манису. Фанаты сериала с замиранием сердца следили за любовной линией в ленте. Ведь именно Селим после смерти султана Сулеймана взошел на трон, как представитель османской династии.

В своем микроблоге Мерве Болугур часто делится с поклонниками свежими снимками. Многие помнят ее как жгучую брюнетку. Однако актриса изменила внешность без похода в салон красоты к стилистам и парикмахерам, она всего лишь примерила парик, став платиновой блондинкой.

«И это наша Нурбану? Селим бы пал к ногам», «Не узнала бы! Да и брюнеткой вам куда лучше», «Вернуть все, как было», «Зачем? Хорошо еще только парик», «А мне нравится», «Не вздумайте перекрашиваться, это слишком светлый оттенок», «Такая Нурбану едва ли очаровала бы Селима», — пишут фолловеры.

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