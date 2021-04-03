Тимати назвал свой реальный рост на «Холостяке»

Тимати – новый главный герой популярного проекта ТНТ «Холостяк». За его сердце борются 15 девушек из разных стран мира. В основном, модели, а кто-то сомневался?

В четвертой серии произошел необычный поворот – на проект приехали сразу три новых девушки. Оказывается, они не могли добраться до Москвы из-за пандемии. Напомним, многие страны закрыли границы в целях карантина. Поэтому красотки долетели до Дубая, куда Тимати привез остальных участниц «Холостяка».

Одна из новеньких — Алиса Грабовая, ей 22 года, живет в Лондоне. Девушка сотрудничала с самыми громкими домами мод — Louis Vuitton, Chanel, Dior и другими. Сейчас работает ивент-менеджером в свадебном агентстве.

Тимати поразил рост Алисы в 180 сантиметров. Она оказалась выше холостяка.

— Я всегда считал, что мой рост – 175 сантиметров. Давай померимся, — сказал Тимати. — Ты комплексуешь, когда девушка выше тебя? – поинтересовалась Алиса. — Нет, мне просто интересно, — подытожил он.

Напомним, в конце шоу Тимати должен определиться, кто из девушек ему нравится больше всего и подарить ей кольцо.

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