«Спалила» с первого выступления»: экс-звезда «Маски» Юлианна Караулова назвала певицу, которая может быть Единорогом

Страсти вокруг второго сезона шоу «Маска» накаляются. Еженедельно члены жюри проекта и зрители телеканала НТВ наблюдают, как один за другим раскрывают свои таланты, пряча личность, наряженные в костюмы артисты. В седьмом выпуске было рассекречено Солнце – им оказалась юмористка Марина Кравец.

Накануне очередного эфира ведущий проекта Вячеслав Макаров пообщался с экс-звездой первого сезона «Маски» Юлианной Карауловой. Певица появилась на проекте в эпизоде, но очень впечатлилась своим участием.

Во время беседы о проекте Караулова высказала свое мнение о том, что может скрываться в костюме Единорога. И она убеждена, что там – не Наталья Подольская.

«Это сто процентов Дубцова. Это прям ее тембр», — безапелляционно заявила певица. И объяснила: «Если честно, я ее «спалила» с первого выступления, потому что писали то, что это я, мне начали много писать в соцсетях, и я когда послушала, как она поет куплет, это реально очень похоже на меня. Но когда начинает петь, там прям Ирины ноты, Ирино вибратто».

Такие фишки тембра очень тяжело спрятать, убеждена певица. «Вообще думали на Подольскую, но это не она», — отметила девушка. По ее мнению, Единорожка стала косплеить жену Владимира Преснякова-младшего, чтобы отправить жюри по ложному следу.

«Я знаю Наташу 16 лет, мы с ней были на одной «Фабрике», буквально с детства, и я знаю, как она меняет голос, как не меняет. Сто процентов не Наташа», — подчеркнула звезда.

Кстати, Единорог мог покинуть проект вместо Солнца. Если бы не страх председателя жюри Филиппа Киркорова расстроить дочь. Алла-Виктория очень болеет за сказочное копытное, и звездный отец оставил на шоу ее любимицу.

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