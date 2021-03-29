«Космическая»: муж Марины Кравец восхитился участием жены в шоу «Маска»

Каждый выпуск шоу «Маска» — это целая буря самых разных эмоций – от восхищений и признаний в любви до шока и разочарования. В финале седьмого эфира проект покинуло Солнце, которым оказалась резидент Comedy Club Марина Кравец.

Сама шоувумен призналась, что хотела бы подольше задержаться на шоу. А ведущий проекта Вячеслав Макаров впервые за весь проект пустил скупую мужскую слезу. Высказался и муж Марины Кравец, продюсер Аркадий Водахов.

«Солнышко! Ты невероятная. Ты космическая. Ты невозможно крутая. Это было очень интересное приключение, но, как это ни прискорбно, у него оказались невероятно неискушенные творцы. Спасибо, что ты есть у всех нас и у меня в частности!», — поддержал Марину муж.

Кстати, в Сети кипят настоящие страсти: многие телезрители не могут простить Филиппу Киркорову, что он пошел на поводу у своей дочки Аллы-Виктории и оставил в шоу Единорога, который наравне с Солнцем был номинирован на вылет.

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