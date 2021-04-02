«Мой пупсик»: Ксения Бородина нарядила младшую дочку в трендовый пуховик цвета состаренного золота

Телеведущая Ксения Бородина — известная модница, и обе дочери звезды от мамы не отстают. Ксения тщательно следит за тем, как одеваются две ее наследницы — Маруся и Теона. Девочки всегда щеголяют в стильных нарядах, которые мама подбирает им соответственно случаю.

В сторис Instagram Ксения Бородина запечатлела младшую дочку Теону в прихожей их просторного дома. Девочка собралась на занятия по художественной гимнастике, которые посещает также, как и ее старшая сестра Маруся.

Крошка облачена в стильные трендовый пуховик цвета состаренного золота и шапочку оттенка какао.

«Мой пупсик, ты весь танец помнишь? Все сделаешь? Обещаешь?» — спрашивает Теону Ксения Бородина.

Девочка согласно кивает головой. И вдруг звездная мама заметила в руках у дочери запрещенные для гимнасток предметы.

«А что там? Конфеточки все кушаем? — уличила Ксения дочку. — Маму поцелуешь? Люблю».

Ксения Бородина не раз признавалась, что она очень строгая и требовательная мама, которая вместе с тем обожает баловать своих дочерей. Из заграничных поездок она всегда привозит подарки Теоне и Марусе. А победившая на соревнованиях старшая дочка Ксении Бородиной в качестве поощрения от мамы выбрала себе обновку в ЦУМе.

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