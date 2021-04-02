«Мой пупсик»: Ксения Бородина нарядила младшую дочку в трендовый пуховик цвета состаренного золота

Телеведущая Ксения Бородина — известная модница, и обе дочери звезды от мамы не отстают. Ксения тщательно следит за тем, как одеваются две ее наследницы — Маруся и Теона. Девочки всегда щеголяют в стильных нарядах, которые мама подбирает им соответственно случаю.
В сторис Instagram Ксения Бородина запечатлела младшую дочку Теону в прихожей их просторного дома. Девочка собралась на занятия по художественной гимнастике, которые посещает также, как и ее старшая сестра Маруся.
Крошка облачена в стильные трендовый пуховик цвета состаренного золота и шапочку оттенка какао.
«Мой пупсик, ты весь танец помнишь? Все сделаешь? Обещаешь?» — спрашивает Теону Ксения Бородина.
Девочка согласно кивает головой. И вдруг звездная мама заметила в руках у дочери запрещенные для гимнасток предметы.
«А что там? Конфеточки все кушаем? — уличила Ксения дочку. — Маму поцелуешь? Люблю».
Ксения Бородина не раз признавалась, что она очень строгая и требовательная мама, которая вместе с тем обожает баловать своих дочерей. Из заграничных поездок она всегда привозит подарки Теоне и Марусе. А победившая на соревнованиях старшая дочка Ксении Бородиной в качестве поощрения от мамы выбрала себе обновку в ЦУМе.