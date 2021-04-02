«У нас праздник»: дочь Игоря Крутого поступила в престижный университет Майами

Стоимость обучения в вузе колеблется от 13 до 21 тысячи долларов в год.

Дочь Игоря Крутого стала студенткой. 17-летняя Саша поступила в один из престижных университетов Майами. Об этом композитор сообщил в своем Instagram.

«Сегодня у всех нас Праздник . Я так не переживал, даже поступая в консерваторию, но сейчас все выдохнули… Впереди — студенческие годы, приобретение знаний, выбор профессии, новые общения, ощущения свободы, юности, переходящей во взрослость», — написал Крутой.

Правда, какую специальность выбрала девушка, он не уточнил. Известно, что раньше Саша хотела изучать бизнес, как и ее мама. Как пишет «Комсомольская правда», в университете Майами представлены более сотни образовательных программ — от архитектуры до медицины. А стоимость обучения составляет 13 тысяч долларов в год для обладателей американского паспорта и 21 тысячу для всех остальных граждан.

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