Деревянный крест и портрет в черной рамке: как выглядит могила Екатерины Градовой на сороковой день после смерти

Актриса Мария Миронова почтила память своей покойной мамы, звезды культового фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерины Градовой. В эту пятницу, 2 апреля, исполнилось сорок дней со дня смерти Екатерины Георгиевны. Близкие актрисы посетили ее могилу на Троекуровском кладбище и устроили поминальный обед, готовил который приемный сын Градовой Алексей Суховерков, по профессии он повар.

Мария Миронова показала в сторис Instagram фото с могилы мамы. Захоронение очень скромное: деревянный крест, портрет Екатерины Градовой в черной раме. Примечательно, что на снимке актриса запечатлена молодой и цветущей женщиной.

«Мамочка 40 дней… Какие же мы были счастливые с тобой! Ты давала нам такую глубину, серьезность, ответственность и в то же время огромную иронию, юмор, легкость», — написала в Instagram Мария Миронова.

Напомним, Екатерина Градова скоропостижно скончалась 22 февраля этого года. Актрисе было 74 года. Причиной смерти Екатерины Георгиевны стал инсульт.

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