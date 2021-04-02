«Жизнь других» на Сицилии: опасный вулкан Этна и пенсия в тысячу евро в…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Модные сумки на весну-2021: тренды и новинки
Видео

Деревянный крест и портрет в черной рамке: как выглядит могила Екатерины Градовой на сороковой день после смерти

Близкие покойной актрисы посетили Троекуровское кладбище в скорбную дату.

Деревянный крест и портрет в черной рамке: как выглядит могила Екатерины Градовой на сороковой день после смерти
Мария Миронова и ее ныне покойная мама Екатерина Градова. Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress/

Актриса Мария Миронова почтила память своей покойной мамы, звезды культового фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерины Градовой. В эту пятницу, 2 апреля, исполнилось сорок дней со дня смерти Екатерины Георгиевны. Близкие актрисы посетили ее могилу на Троекуровском кладбище и устроили поминальный обед, готовил который приемный сын Градовой Алексей Суховерков, по профессии он повар.

Мария Миронова показала в сторис Instagram фото с могилы мамы. Захоронение очень скромное: деревянный крест, портрет Екатерины Градовой в черной раме. Примечательно, что на снимке актриса запечатлена молодой и цветущей женщиной.

Как выглядит могила актрисы Екатерины Градовой
Мария Миронова показала могилу мамы на Троекуровском кладбище. Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress/

«Мамочка 40 дней… Какие же мы были счастливые с тобой! Ты давала нам такую глубину, серьезность, ответственность и в то же время огромную иронию, юмор, легкость», — написала в Instagram Мария Миронова.

На сороковой день после смерти Екатерины Градовой ее родные устроили поминальный обед
На сороковой день после смерти Екатерины Градовой ее родные устроили поминальный обед. Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress/

Напомним, Екатерина Градова скоропостижно скончалась 22 февраля этого года. Актрисе было 74 года. Причиной смерти Екатерины Георгиевны стал инсульт.

Смотрите также

Тэги

google новостиЕкатерина ГрадоваМария Мироноваскорбь