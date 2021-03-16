«Пожелайте нам сил»: Мария Миронова с сыном на руках рассказала, что пытается принять смерть мамы

В жизни звезды театра и кино Марии Мироновой сейчас самые тяжелые дни — еще не прошло и месяца с момента смерти ее мамы, актрисы Екатерины Градовой. Боль утраты еще слишком сильна, но Мария старается сделать так, чтобы окружающие ее люди как можно меньше страдали от того, что ей плохо.

На своей странице в Instagram звезда призналась, что потихоньку возвращается к привычной жизни, но для этого ей нужны силы. Мария Миронова поделилась фото, на котором она держит на руках годовалого сына Федю, вероятно, в знак того, что именно маленький наследник является ее стимулом и мотивацией.

«Потихоньку возвращаемся в жизнь. Пожелайте нам сил», — обратилась Мария Миронова к поклонникам.

Те тут же поддержали актрису, а некоторые признались, что недавно, как и она, тоже понесли тяжелые утраты.

«Машенька, милая, сил вам и мужества», «Машенька, дай бог сил! Она внутри вас, она продолжается в вашем сыне», «Мария, бог посылает нам испытания по силам! Держитесь! Храни вас бог», «В тот же день, что и вы, я тоже потеряла маму. И точно так же потихоньку пытаюсь поверить в эту реальную нереальность. Сил и здоровья», — высказываются в Сети.

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