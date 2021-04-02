«Мы были в доме у Эды»: Ксения Бородина прошлась по местам съемок турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

Телеведущая Ксения Бородина известна еще и тем, что является большой поклонницей турецких сериалов. Звезда признается, что смотрит мелодрамы запоем. Каждый раз приезжая в Турцию, Ксения Бородина старается попасть на экскурсии, которые проводятся по местам съемок того или иного сериала.

Во время недавнего путешествия в Стамбул теледива окунулась в атмосферу сериала «Постучись в мою дверь». Она побывала в доме, где разворачивались события, описанные в картине.

«Это я оставила на десерт. Мы были в доме у Эдды, — поделилась Ксения Бородина в Instagram. — Это были незабываемые эмоции. Как и обещала, оставляю главные места съемок, но, ребята, вы без экскурсовода по сериалам туда точно не попадете. Это нереально, это все частные территории!»

Телеведущая поделилась видео из интерьеров, от которых сама пришла в неописуемый восторг — все, что она видела на экране, теперь предстало перед ее глазами в реальности.

Напомним, в этот же приезд в Стамбул Ксении Бородиной посчастливилось увидеться и пообщаться с актерами, сыгравшими в сериале «Постучись в мою дверь».

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