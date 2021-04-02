«Первоапрельский» концерт Daft Punk в Брюсселе закончился столкновением с полицией

Какой у вас был самый масштабный розыгрыш на 1 Апреля? Накануне жители бельгийского Брюсселя доказали, что они знают толк в том, как провести День дурака. Несколько тысяч человек собралось в городском парке (и это в период пандемии) якобы на концерт, да не абы кого, а легендарного электронного дуэта Daft Punk. Если вы следите за этой группой, то знаете, что в феврале 2021 года она объявила о своем распаде. Так вот, в приглашении на брюссельский концерт говорилось, что это будет шоу воссоединения культового коллектива. С 1 Апреля, что называется.

Как сообщает New York Post, местной полиции пришлось силой разгонять меломанов, в ход пошли слезоточивый газ и водометы. А собралось, между прочим, 5 тысяч человек. Вообще приглашение в социальной сети приняли 20 тысяч, но «организаторы» вовремя сообщили, что все это фейк. А не то у стражей порядка было бы гораздо больше работы.

Хоть люди и знали, что концерта Daft Punk не будет, они вышли на улицу, чтобы отстоять свое право гулять и собираться в компании. Здесь нужно добавить, что в марте власти Бельгии ввели новый карантин после очередной вспышки роста заболеваемости коронавирусом. В итоге пять человек получили ранения, в том числе трое копов и женщина, сбитая полицейской лошадью. Четверо гуляк были арестованы.

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