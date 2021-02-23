Конец эпохи: популярный дуэт электронной музыки Daft Punk распался

Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk прекратил свое существование после 28 лет совместной работы. 22 февраля группа опубликовала в YouTube видео под названием «Эпилог». В нем без слов отображено, как два музыканта в своих знаменитых блестящих шлемах прощаются друг с другом, а затем один из них взрывается. После этого появляется заставка с годами 1993-2021, намекающая, что это был период существования коллектива.
Сайт Pitchfork обратился за комментарием к публицисту группы Кэтрин Фрейзер, та подтвердила новость о распаде, не объясняя причин.
Напомним, дуэт, образованный в Париже в 90-х годах, состоял из Томы Бангальтера и Ги-Мануэля де Омем-Кристо. В свое время они смешали элементы электро, хауса, диско и синтипопа, определив целое течение электронной музыки. Мировую известность им принесли такие хиты, как One More Time и Harder, Better, Faster, Stronger. А их трек Get Lucky так вообще звучал «из каждого утюга».
Добавим, что у группы вышло четыре студийных альбома и два концертных. В разные годы музыканты завоевали семь премий «Грэмми».