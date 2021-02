Конец эпохи: популярный дуэт электронной музыки Daft Punk распался

Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk прекратил свое существование после 28 лет совместной работы. 22 февраля группа опубликовала в YouTube видео под названием «Эпилог». В нем без слов отображено, как два музыканта в своих знаменитых блестящих шлемах прощаются друг с другом, а затем один из них взрывается. После этого появляется заставка с годами 1993-2021, намекающая, что это был период существования коллектива.

Сайт Pitchfork обратился за комментарием к публицисту группы Кэтрин Фрейзер, та подтвердила новость о распаде, не объясняя причин.

Напомним, дуэт, образованный в Париже в 90-х годах, состоял из Томы Бангальтера и Ги-Мануэля де Омем-Кристо. В свое время они смешали элементы электро, хауса, диско и синтипопа, определив целое течение электронной музыки. Мировую известность им принесли такие хиты, как One More Time и Harder, Better, Faster, Stronger. А их трек Get Lucky так вообще звучал «из каждого утюга».

больше по теме Билли Айлиш составила свой топ любимых песен других исполнителей Молодая звезда без ума от творчества группы The Strokes.

Добавим, что у группы вышло четыре студийных альбома и два концертных. В разные годы музыканты завоевали семь премий «Грэмми».

Смотрите также: