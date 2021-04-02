В тренде: Наташа Королева предстала в ультракоротком платье-пиджаке модного салатового цвета

Телеведущий и фэшн-эксперт Александр Васильев назвал этот оттенок очень популярным.

Календарная весна уже наступила, а вместе с ней и новый модный сезон. Все активнее звезды пополняют свой гардероб яркими вещами и аксессуарами. И Наташа Королева накануне предстала перед публикой в трендовом салатовом платье-пиджаке и лодочках в тон.

Именно такой кислотный сегодня является мастхэвом. О нем модницам рассказал телеведущий Александр Васильев. «Он ультрамодный. Он очень популярный», — представил ранее историк моды этот оттенок.

Наряду в серым, зеленым, фуксией и выбеленными оттенками кислотный салатовый продержится на модном Олимпе весь сезон, а то и дольше, считают стилисты.

Кстати, недавно в этом трендовом кислотном позировала певица Клава Кока. Девушка также использовала яркий тон для сценического образа. Она вышла к публике в шубке из экомеха и высоких ботфортах на грубой подошве.

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