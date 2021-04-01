Модные сумки на весну-2021: тренды и новинки
Видео
Желтый цвет и брюки клеш: звезды показали, что модно носить этой весной
Видео

«Получили награду»: Костомаров похвастался очередным достижением

Супругов назвали «Спортивной парой года».

«Получили награду»: Костомаров похвастался очередным достижением
Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

В прошлом году олимпийские чемпионы Роман Костомаров и Оксана Домнина принимали участие в шоу «Ледниковый период». Роман выступал в паре с телеведущей Региной Тодоренко, а Оксана — с актером Вольфгангом Черни. Теперь же спортивных супругов признали парой года. Об этом сообщил Роман в своем Instagram.

«Получили награду в номинации «Спортивная пара года», пустячок, но приятно!» — написал Костомаров.

Напомним, в семье Романа и Оксаны подрастают двое детей. Дочь Настя родилась в 2011 году, когда спортивные родители еще не были в официальном браке. Спустя время Костомаров сделал официальное предложение Домниной, они поженились. А в 2016 у них родился сын Илья.

Смотрите также:

 

Тэги

биография Романа КостомароваОксана ДомнинаРоман КостомаровСпортивная фигура