«Получили награду»: Костомаров похвастался очередным достижением

В прошлом году олимпийские чемпионы Роман Костомаров и Оксана Домнина принимали участие в шоу «Ледниковый период». Роман выступал в паре с телеведущей Региной Тодоренко, а Оксана — с актером Вольфгангом Черни. Теперь же спортивных супругов признали парой года. Об этом сообщил Роман в своем Instagram.

«Получили награду в номинации «Спортивная пара года», пустячок, но приятно!» — написал Костомаров.

Напомним, в семье Романа и Оксаны подрастают двое детей. Дочь Настя родилась в 2011 году, когда спортивные родители еще не были в официальном браке. Спустя время Костомаров сделал официальное предложение Домниной, они поженились. А в 2016 у них родился сын Илья.

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