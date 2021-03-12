«Нереальная мощь»: Навка и Костомаров устроили фигурное катание на льду Байкала

12 марта известная фигуристка Татьяна Навка исполнила свою мечту: 45-летняя спортсменка покаталась на коньках по застывшей поверхности озера Байкал, прямо как герои мелодрамы «Лед-2». Олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила в Instagram видео своего катания, на котором заметно, как она счастлива.

Ролик снял ее партнер по танцам Роман Костомаров. На его странице тоже появилось видео с пируэтами на льду знаменитого озера. Спортсмен рассказал, что они с Татьяной катались с полуночи и полудня — все это в рамках съемок нового фильма, правда, пока не известно, документального или художественного.

Оба фигуриста отметили безумную красоту льда и самого озера. Правда, трещины, которые покрывают гладкую поверхность замерзшей воды, Навка назвала опасными, что не помешало ей отъехать далеко от берега.

«Потрясающее место, нереальная мощь и сила. Байкал!» — не скрывала спортсменка своих эмоций в сторис.

Напомним, что недавно известные фигуристы отметили 15-летнюю годовщину своей победы на Олимпийских играх.

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