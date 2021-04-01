«Ух, какая»: Арзамасова в ультракороткой юбке блеснула аппетитными формами

В конце декабря прошлого года 25-летняя Лиза Арзамасова стала официальной женой 47-летнего Ильи Авербуха. Они долго скрывали свои отношения от публики, а свадьбу организовали тоже тайную. Пара расписалась в окружении самых близких людей в одном из столичных ЗАГСов, а после уехала в Сочи.

В своем Instagram Лиза часто публикует самые разные снимки. На это раз она позировала в ультракороткой юбке и топе на бретелях. Актриса отдала предпочтение нюдовым оттенкам, которые в этом сезоне остаются популярными.

«Ух, какая! Какая Вы красивая! Самая лучшая! Шикарная! Красавица!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что популярность Лизе принесла роль в сериале «Папины дочки», где ее коллегами были Мирослава Карпович, Дарья Мельникова и другие. На момент выхода первого сезона Лизе было всего 12 лет.

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