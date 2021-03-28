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«Приступ нежности»: Арзамасова показала редкое фото из детства

Актриса опубликовала архивное фото в своем Instagram.

«Приступ нежности»: Арзамасова показала редкое фото из детства
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

В конце декабря прошлого года 25-летняя Лиза Арзамасова и 47-летний Илья Авербух стали законными супругами. Они долго скрывали свои отношения от публики и свадьбу организовали тоже тайную. Пара расписалась в окружении самых близких людей в одном из столичных ЗАГСов.

В своем Instagram Лиза опубликовала архивный снимок, датированный 1995 годом. На кадре ее совсем маленькую держит на руках мама.

«Приступ нежности на ночь глядя… Кем бы мы друг другу не были: друзьями, любимыми, женами и мужьями, родителями и детьми, — верить и держать за руку при любых обстоятельствах, вверх или вниз», — написала Арзамасова.

Напомним, что популярность Лизе принесла роль в сериале «Папины дочки», где ее коллегами были Мирослава Карпович, Дарья Мельникова и другие. На момент выхода первого сезона Арзамасовой было всего 12 лет.

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