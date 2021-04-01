«Селин 3 месяца»: невестка Валерии показала, как плавает с крохотной дочкой в бассейне в Дубае

Арсений Шульгин с женой в Дубае отметили важное событие. Их маленькая наследница стала еще старше.

Валерия в 52 года может похвастаться моложавым видом и точеной фигурой. Не удивительно, что она не сильно обрадовалась, когда ее стали называть бабушкой. У ее младшего сына Арсения Шульгина и невестки Лианы в новогоднюю ночь родилась дочка. Пара сделала певицу бабушкой малышки Селин. Когда артистка познакомилась с ребенком, то не смогла сдержать умиления и сразу полюбила кроху. Вот уже месяц наследник звезды с семьей находится в Дубае.

Первое время Валерия и Иосиф Пригожин помогали молодой паре, приглядывая за малышкой на отдыхе. Однако у певицы много дел, включая съемки, поэтому она вынуждена ездить в Москву. Накануне Шульгин отправился в торговый центр. Пока он стричься, его жена устроила шоппинг. Она купила наряды себе и дочке.

А вот на следующий день супруги нежились в бассейне. В соцсети Лиана поделилась трогательным видео. Она в купальнике цвета фуксии резвилась в бассейне с малышкой, которой помогал держаться на плаву надувной круг для головы. Девочка была в панамке и памперсах.

«Сегодня Селин 3 месяца. Сильно-сильно любим наше солнышко маленькое!!! Наше счастье! А вот так проходят наши дни в Дубае. Каждый день плаваем, загораем, дышим свежим воздухом, слушаем шум моря и пение птичек», — поделилась невестка Валерии.

Поклонники поздравили семью. Многие удивились тому, что пара купает внучку не в море. «Красота, а море теплое? Или там не купаетесь?», «Как здорово, что есть возможность полететь в теплые страны с малышкой», «Очень классные», «Поздравляю! Селин уже красотка», «Маленькая пловчиха», — прокомментировали пост подписчики.

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