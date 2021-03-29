Утонченная красота: Валерия в струящемся платье оттенка индиго повеселилась с подругами в отпуске

Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным, сыном Арсением Шульгиным, невесткой Лианой и внучкой Селин в настоящий момент пребывает в отпуске в Дубае. Певица признается, что этот отдых для нее особенный. Ведь она впервые отправилась в жаркие страны в качестве бабушки.

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Звезда с удовольствием купает свою двухмесячную внучку и прогуливается с ней по уютным арабским улочкам и побережью. Но и не забывает про себя любимую. Она отмечается в ресторанах с супругом, учит в свободное время французский язык, катается на яхте и принимает солнечные ванны. А недавно Валерия провела приятный вечер с подругами у берегов Персидского залива.

«Какая же у нас была прекрасная компания! Как мы играли в ассоциации!!! Команда девочек против мальчиков. Догадайтесь, кто победил?» — спросила она в личном блоге подписчиков. «Победил Ананас», — пошутил в ответ Юсиф Эйвазов, оперный певец и муж Анны Нетребко.

Отметим, что артистка выбрала для посиделок с подругами коктейльное платье с V-образным вырезом из струящейся ткани оттенка индиго. А шею Валерия украсила сверкающим колье в тон наряду.

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