«Никто не знает своей судьбы»: 67-летняя Вайкуле вспомнила важный разговор с Гурченко

Латвийская певица дала понять, что не представляет своей жизни без творчества и поклонников.

31 марта латвийская певица Лайма Вайкуле отметила свой день рождения. Близкой подруге Примадонны отечественной эстрады исполнилось 67 лет. К слову, день рождения на днях отпразднует и Алла Пугачева. 15 апреля ей исполнится 72 года. Разница в возрасте между артистками не значительная — всего пят лет. В честь личного праздника Лайма дала интервью, в котором журналисты спросили у эстрадной певицы определила ли она для себя рубеж, когда покинет сцену.

Говоря о возможной «пенсии» вне фестивалей, гастролей и концертов, артистка припомнила свой разговор с ныне покойной Людмилой Гурченко. Как-то Вайкуле попала в одну гримерную с именитой актрисой. Они тогда говорили про работу и многое другое.

«Не обращаясь к ней напрямую, я вдруг заметила: «Наверное, когда-то наступит момент, когда надо уходить, как его почувствовать?» Она мне: «Лайма, не хочу даже слышать эти слова, потому что знаю: ты умрешь на сцене…» Что-то в этом есть. Хотя никто не знает своей судьбы», — призналась Вайкуле в беседе с «ФАН».

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