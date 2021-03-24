Пышная прическа — ее фирменный стиль: 71-летняя Пугачева в клетчатой рубашке обняла Буйнова

Алла Пугачева вслед за композитором Игорем Николаевым поздравила певца Александра Буйнова с днем рождения. 24 марта он отмечает свое 71-летие. По этому случаю, Примадонна поделилась редким памятным снимком с именинником. В кадре певица предстала с копной белокурых волос и челкой. Образ артистки дополнил легкий макияж. Алла Борисовна подкрасила губы нюдовой помадой. Также историк моды Александр Васильев говорил о том, что пышная прическа — ее фирменный стиль еще с молодости.

В кадре Алла Пугачева прильнула к Александру Буйнову. Примечательно, что муж Примадонны шоумен Максим Галкин уточнил, что не ревнует возлюбленную к ее приятелям. А Буйнова певица и вовсе называет братом. Дружит ведущий программы «Лучше всех!» и с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Как говорит шоумен, для их с Аллой семьи Филипп уже что-то святое.

«С днем рождения, брат! Живи на радость всем кто тебя любит», — отметила певица.

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