«Я в игре»: Моргенштерн похвастался купленным за десятки миллионов рублей спорткаром

Эпатажный рэпер современности Алишер Моргенштерн похвастался новым приобретением. Музыкант приобрел себе спорткар Porsche 911 Turbo S золотистого цвета, начальная стоимость которого составляет 20 миллионов рублей. И поспешил устроить фотосессию новому четырехколесному другу.

«Нельзя купить спорткар и не сфоткаться у москов сити. Машинка игрушечная значит я в игре», — подписал снимки рэпер.

Моргенштерн ранее публиковал в stories историю покупки машины. Он отправился пополнять свою автоколлекцию с чемоданом денег.

Эпатировать публику при помощи пачек пятитысячных купюр стало настоящей фишкой рэпера. Он не раз «сорил» деньгами в своих клипах, подарил 5 миллионов рублей пятитысячными купюрами своей девушке на 21-й день рождения, и вот теперь снова использовал наличность, чтобы произвести впечатление.

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