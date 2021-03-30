Машина и кейс с деньгами: что подарил Моргенштерн своей девушке на ее «совершеннолетие»

Рэпер Моргенштерн в Instagram тепло и нежно признался в любви своей девушке Диларе Зинатуллиной, которой исполнился 21 год. Он поздравил любимого человека, как он выразился, «с совершеннолетием» и отметил, что теперь она не подаст на него в суд за совращение малолетних.

«С днем рождения, ***! Та самая женщина, которая была рядом с Алишером еще до Моргенштерна, а теперь весь этот мир наш! Люблю пипец, жопа — топ». Моргенштерн

Отметим, что на 21-й день рождения рэпер одарил свою любимую шикарными подарками. В частности, он вручил ей кейс с пятью миллионами рублей. Кроме того, теперь Дилара Зинатуллина будет разъезжать на шикарном внедорожнике — красном Range Rover.

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина стали встречаться примерно три года назад. Она оба родом из Уфы, где и познакомились. В жизни пары были разные периоды. Был момент, когда они на время расходились. Впрочем, затем смогли помириться и сейчас счастливы вместе.

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