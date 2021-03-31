«Все были в восторге»: Игорь Николаев поделился эмоциями после вечеринки в честь дочери Кристины Орбакайте

Накануне состоялось одно из самых заметных светских событий Москвы. Кристина Орбакайте устроила шумный и яркий праздник для своей дочери Клавдии по случаю дня рождения девочки. Наследнице известного семейства исполнилось девять лет. В прошлом году Клава осталась без торжества из-за пандемии, зато в этом все было организовано на высшем уровне и с приглашением всех друзей звездной семьи.

В числе тех, кто лично поздравил Клаву с днем рождения, маэстро Игорь Николаев с женой Юлией и дочкой Вероникой.

Семья композитора вдохновилась вечеринкой. Игорь Николаев публично поблагодарил родителей виновницы торжества за шикарный праздник.

«Огромное спасибо Кристине Орбакайте и Мише Земцову за волшебный праздник в честь дня рождения их доченьки Клавочки! Все были в восторге — и дети, и взрослые», — написал Игорь Николаев в Instagram.

Публикацию маэстро сопроводил снимком, запечатлевшим фрагмент вечеринки. В кадре – счастливые дети и взрослые.

Напомним, ранее за прекрасный праздник дочку своей супруги Аллы Пугачевой благодарил телеведущий Максим Галкин.

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