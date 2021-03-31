Украшения из цветов, изысканные блюда и танцы: как дочка Кристины Орбакайте отметила девятилетие

30 марта внучка Аллы Пугачевой увиделась с друзьями и родственниками. Повеселились на празднике даже двойняшки Лиза и Гарри Галкины.

В прошлом году многим звездам не хватало праздников и выходов в свет. Даже юбилеи и дни рождения приходилось отмечать дома без гостей. Однако теперь жизнь постепенно возвращается в прежний ритм. Кристина Орбакайте призналась, что еще в прошлом году собиралась устроить грандиозный праздник для дочки Клавдии, но коронавирус испортил их планы. Однако она перенесла вечеринку и спустя ровно год собрала родных и близких на банкете.

больше по теме Лиза Галкина в пышном платье и алых босоножках повеселилась на празднике у дочки Орбакайте 30 марта дети Аллы Пугачевой вышли в свет. Они поздравили свою родственницу Клавдию Земцову с днем рождения.

30 марта в одном из ресторанов столицы Орбакайте увиделась с большим количеством людей. Она предстала в воздушном платье сливочного цвета из шифона. Акцент на талии был сделан с помощью железного пояса. Именинница выглядела не менее нежно в пышном лазурном платье с вышивкой и венком из цветов на голове. В этот вечер она не только со всеми фотографировалась, но и пела для гостей.

Одними из тех, кого ждали все, были Максим Галкин и Алла Пугачева. Они привели с собой семилетних двойняшек Лизу и Гарри. Примадонна для такого случая облачилась в черную юбку макси и лаконичную блузку, дополнив образ широким поясом. А вот Лиза угадала тематику праздника и надела платье молочного цвета с цветочным принтом.

К слову, помещение было украшено настоящими и искусственными цветами, а также бабочками. Даже фотозона была с крыльями бабочки. День рождения Клавдии у всех ассоциировался с весной, что и стало темой банкета. На столах можно было увидеть декорации из бутонов цвета фуксии, а также облака из ваты, украшенные миниатюрными бабочками. Сервировка стола была нежной, выбрана белая посуда и бокалы. Гости лакомились фруктами и ягодами, а также разнообразными горячими блюдами.

Не обошлось без конкурсов для детей. Веселый повар не только научил малышей делать леденцы, но и устроил для них представление. К слову, Лизе помогала готовить Алла Борисовна. А аниматоры в костюмах фей весь вечер развлекали маленьких гостей, создавая волшебную атмосферу.

Спел для именинницы Максим Галкин. Он поздравил ее с девятилетием. Произнесла речь перед всеми Кристина Орбакайте, которая была рада тому, что мероприятие состоялось. Потом она танцевала и веселилась со всеми.

Среди гостей были: Никита Пресняков и Алена Краснова, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, дети Филиппа Киркорова, дочка и сын Жасмин, а также другие известные персоны.

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