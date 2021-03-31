«Скучаем по вашему уютному дому»: Максим Галкин публично обратился к Лайме Вайкуле

В последний день марта свой день рождения отмечает блистательная певица, неподражаемая Лайма Вайкуле. Звезде советской эстрады исполнилось 67 лет. В связи с прекрасной цифрой вокалистка принимает поздравления от родных, близких и своих поклонников.

В числе сказавших теплые слова в адрес Лаймы Вайкуле и Максим Галкин. Шоумен и его семья, как известно, дружат с певицей и часто проводят время вместе, когда отдыхают в Юрмале. Из-за пандемии Максим Галкин и Алла Пугачева уже год не могут въехать в любимую ими Прибалтику.

Максим Галкин записал видеообращение к Лайме Вайкуле, которое опубликовал в сторис Instagram.

«Лайма, дорогая, поздравляю с днем рождения, — говорит телеведущий в кадре. — Чтобы ты всегда была такой же красавицей обворожительной, чтобы ты пьянила своим талантом зрителей и чтобы радовала нас дружескими встречами. Скучаем по вашему потрясающему, уютному дому, по Юрмале. Обязательно увидимся».

Чуть раньше своего супруга Лайму Вайкуле с днем рождения поздравила Алла Пугачева. Она также выразила надежду на скорую встречу в Юрмале.

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