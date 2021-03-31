Климова о стройной фигуре: «Если говорить о лишних килограммах, у меня этой проблемы нет»

В свежем интервью Екатерина Климова поделилась секретами стройной фигуры. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» уточнила, что если и придерживается диеты, которая, к слову, заключается в правильном питании, то не ради похудения. А исключительно для здоровья. Экс-возлюбленная Гелы Месхи старается следить за питанием и своих детей. Правда, когда Климова уезжает на гастроли, а ее отпрыски остаются с бабушками, в их рационе появляются сосиски, пельмени и шоколад.

«Если говорить о лишних килограммах, то у меня этой проблемы нет и не было. Диету я соблюдаю не для того, чтобы оставаться стройной, а для здоровья. Стараюсь питаться правильно.

Я считаю, что все должно присутствовать: и спорт, и диета, и какие-то другие процедуры, массаж, например. Очень его люблю. Я делаю каждый день гимнастику, еще мне нравится пилатес, также люблю плавать.

Пока еще после пандемии сложно сориентироваться. Мне кажется, с прошлой весны у меня стало больше активностей и спорта именно дома», — приводит 7days слова Екатерины Климовой.