Черные наряды, улыбки и гладко-уложенные волосы: Лариса Гузеева и Надежда Бабкина предстали на архивном фото

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поделилась в Instаgram снимком, на котором запечатлена со своей коллегой по Первому каналу – Надеждой Бабкиной, соведущей «Модного приговора».

Снимок раритетный, сделан он был примерно лет тридцать назад. На нем Лариса Гузеева и Надежда Бабкина предстают, вероятно, во время какого-то светского мероприятия – обе в черных нарядах, с гладко уложенными волосами и крупными украшениями. Звезды лучезарно улыбаются и приобнимают друг друга.

«Скольких прекрасных людей мне дарит судьба! Спасибо! Чудесная Надя Бабкина», — подписала снимок Лариса Гузеева.

Архивный кадр впечатлил аудиторию актрисы и телеведущей. Поклонники делают комплименты обеим дивам и признаются, что именно на этом фото становится очевидным сходство Ларисы Гузеевой с ее дочкой Лелей.

«Фотография замечательная! Героини восхитительные обе», «Девочки. Яркие, лучезарные, открытые, звездные. Любуюсь», «Очень красивая! На вас Леля похожа», «Гузеева — космос во все времена», — высказываются в Сети.

Смотрите также