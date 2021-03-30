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«Помню маленькую и уже такая!»: Арнтгольц восхитилась красавицей-дочкой Гузеевой

Актриса подметила, что Ольга Бухарова похожа на Ларису как две капли воды.

«Помню маленькую и уже такая!»: Арнтгольц восхитилась красавицей-дочкой Гузеевой
Лариса Гузеева. Фото: Instagram.com/_larisa_guzeeva_

На днях свой день рождения отпраздновала дочка Ларисы Гузеевой — Ольга. По этому случаю ведущая программы «Давай поженимся» поделилась в Instagram редким снимком своей наследницы, поздравив ее с важным событием. К теплым пожеланиям самой Ларисы присоединились и ее подруги.

Так, к примеру, Татьяна Арнтгольц подметила, что Ольга — точная копия своей звездной мамы. Возлюбленная Марка Богатырева уточнила, что помнит Лелю еще малышкой. И вот незаметно для окружающих девочка выросла и превратилась в настоящую красавицу.

Дочка Ларисы Гузеевой - Ольга
Фото: Instagram.com/_larisa_guzeeva_

«С днем рождения нашу девочку!! Как же она похожа на тебя, счастья», — отметила Алика Смехова.

«Помню маленькую… и уже такая взрослая, такая красивая девчонка!! Дай Бог ей счастья и здоровья! Копия твоя! Целую, люблю вас», — вторит актрисе Татьяна Арнтгольц, которая не так давно во второй раз стала мамой.

«Девочки, с днем рождения», — присоединилась к поздравлениям Юлия Зимина.

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